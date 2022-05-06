Стало известно число пострадавших при взрыве в Мадриде

Минимум 18 человек пострадали при взрыве в жилом доме в центре Мадрида

Минимум 18 человек пострадали при взрыве жилого дома в одном из центральных районов в Мадриде. Об этом сообщает ABCmadrid.

Четверо человек госпитализированы, один из пострадавших серьезно ранен. Два человека пропали без вести. Аварийные службы установили на месте полевой госпиталь. Улицы, ведущие к месту происшествия, полностью перекрыты полицией. Предварительное расследование показывает, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее стало известно, что в элитном районе Саламанка в испанской столице Мадрид в 13:00 по местному времени (14:00 мск) произошел сильный взрыв. По словам источников в полиции, что-то взорвалось на крыше жилого дома.