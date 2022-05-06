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Абсолютное большинство австрийцев выступили против вступления в НАТО

Подавляющее большинство граждан Австрии выступили против вступления страны в НАТО

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Австрийский Институт демоскопии и анализа данных выяснил, что подавляющее большинство граждан Австрии выступают против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает Kurier.

Только 14 процентов опрошенных подержали идею вступления в Североатлантический альянс. 75 процентов респондентов высказались против. Остальные не определились.

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Также 46 процентов граждан негативно относятся к идее принятия Украины в Европейский союз (ЕС), а 38 процентов поддерживают ее.

Большинство опрошенных (52 процента) уверены, что республику защищает нейтральный статус, однако 40 процентов граждан не согласны с такой точкой зрения. 83 процента респондентов уверены, что странам ЕС стоит придерживаться политики более тесной координации в области безопасности и обороны.

Ранее МИД Австрии уведомил посольство России в стране о том, что участие российских представителей в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны не предусмотрено. По словам дипломата, официальная нота по этому поводу уже вручена. В ней, в частности, сказано, что в ходе церемонии дань памяти тысячам павших советских солдат будет отдана надлежащим образом.

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Виктория Кондратьева
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