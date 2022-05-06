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Премьер Финляндии заявила о невозможности вернуть прежние отношения с Россией

Премьер Финляндии Марин заявила о невозможности налаживания прежних отношений с Россией
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Хельсинки и Москва не смогут вернуться к прежним отношениям после того, как последняя начала военную спецоперацию на Украине. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei.

Политик добавила, что ее страна поддержит отказ Евросоюза от российской нефти и даже будет призывать отказаться от газа. Марин признала, что для отказа от энергозависимости от российских ресурсов нужно время, но не сочла это невозможным. Власти Финляндии планируют отказаться от российского ископаемого топлива в ближайшие месяцы.

Ранее Марин также отметила, что инициатива скорого вступления Хельсинки в НАТО была вызвана изменениями в сфере национальной безопасности из-за действий Москвы на Украине и поэтому Финляндия не видит возможности восстановления прежних отношений с Россией.

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Виктория Кондратьева
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