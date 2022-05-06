Adidas потерял часть прибыли из-за Китая

Продажи Adidas упали на 35 процентов из-за COVID-19 в Китае

Продажи немецкого бренда Adidas упали на фоне продолжающегося локдауна в Китае, сообщает Reuters.

Продажи Adidas снизились на 35 процентов из-за закрытия части магазинов и снижения трафика в Китае из-за COVID-19. Объем продаж по всему миру упал на три процента, достигнув отметки в 5,58 миллиарда долларов, в то время как операционная прибыль опустилась на 38 процентов, до 325 миллионов долларов.

Компания надеется, что нынешней период является самым пессимистичным, в дальнейшем Adidas прогнозирует рост продаж на 11-13 процентов, а также чистую прибыль от 1,89 до 1,99 миллиарда долларов, несмотря на убытки в 210 миллионов долларов из-за кризиса в логистике.

«Несмотря на серьезные внешние вызовы, нам важно быть верными своим стратегическим целям, а не преследовать краткосрочную прибыль в нынешние времена», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Adidas Каспер Рорстед. Руководство немецкой компании ожидает роста продаж во второй половине 2022 года более чем на 20 процентов — за счет ослабления логистического кризиса, сильной динамики на Западе и крупных спортивных событий.

Ранее Adidas ушел с российского рынка вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.