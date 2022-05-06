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В Крыму пообещали расправу издевающимся над российскими пленными украинцам

Глава Крыма Аксенов пообещал расправу издевающимся над российскими пленными бойцам Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Применяющие пытки и издевающиеся над пленными российскими военными бойцы Украины будут пойманы и ответят за свои преступления. Такую расправу им пообещал устроить глава Крыма Сергей Аксенов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Украинские военные могут строить из себя героев только в TikTok, но потом быстро «сдуваются», отметил глава полуострова.

«Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления», — написал Аксенов.

Крымский глава заверил, что приложит для этого все усилия.

В марте Аксенов предлагал 10 миллионов рублей за поимку украинского журналиста, призывавшего убивать русских детей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Анна Щербакова
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