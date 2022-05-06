Внешность Анны Семенович на фото без макияжа вызвала споры в сети

Внешность певицы Анны Семенович на снимке без макияжа вызвала споры среди фанатов

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович показала естественную внешность без мейкапа и вызвала споры среди фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица опубликовала кадр, на котором она позирует во дворе дома с шампуром в руках. Знаменитость запечатлели в спортивном костюме и жилетке темно-синего цвета, а также белых кроссовках. На размещенном фото видно, что волосы Семенович распущены, а на ее лицо не нанесен макияж.

«Мои майские выходные начинаются. Завтра по плану курица на решетке, накидайте мне вкусного маринада», — подписала публикацию артистка.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду звезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни раскритиковали новый снимок Семенович. «Бомбочка вновь что-то ест», «Ну и где вы похудели? Щеки огромные», «Хватит уже есть», «Обжорство хуже наркомании», «Колобок», — высказывались пользователи сети.

В то же время другие поклонники восхитились фигурой постройневшей певицы. «Ты действительно похудела», «Как всегда красавица!», «Анюта, вы красотка!», «Живая и настоящая», «Вы стали выглядеть намного лучше», «Похудение пошло Ане на пользу», «Какая вы клевая», «Восхищаюсь вами», — отмечали юзеры.

В феврале Анна Семенович рассказала о результатах липосакции. Знаменитость призналась, что осталась довольна результатами процедуры, благодаря которой ей удалось уменьшить руки и избавиться от второго подбородка. Известно, что манипуляции ей проводил хирург Сергей Свиридов, работающий в московской клинике Seline Clinic.