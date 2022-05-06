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«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в республику бывшего СССР

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Ташкент с 20 мая

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в столицу Узбекистана, которые ранее были приостановлены из-за западных санкций, коснувшихся авиаотрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, с 20 мая перевозчик запускает перелеты по маршруту Москва — Ташкент. Вылеты будут осуществляться ежедневно из международного аэропорта Шереметьево. Для выполнения рейсов задействуют широкофюзеляжные лайнеры Airbus A-330.

В пресс-службе компании уточнили, что в связи с возобновлением прямых перелетов в столицу республики бывшего СССР, рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые перевозчикам «Россия», будут отменены, а пассажиры переоформлены на рейсы из Москвы.

Ранее стало известно, что с 5 мая «Аэрофлот» также возобновил регулярные рейсы в Индию, с 6 мая — в Турцию, а с 13 мая — на Мальдивы. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A-330.

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Валентина Процкова
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