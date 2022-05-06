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В Херсонской области заявили о начале сворачивания украинскими банками работы

В Херсонской области заявили, что украинские банки начали сворачивать работу в регионе

Фото: РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале сворачивания украинскими банками работы. Его слова передает РИА Новости.

«Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность», — рассказал Стремоусов. Он добавил, что в регионе будут выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Россией.

Стремоусов также напомнил, что в ближайшие месяцы область полностью перейдет в рублевую зону, это касается в том числе пенсий и социальных пособий. Глава администрации пообещал, что в регионе будет налажена стабильная жизнь. «Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка», — добавил он.

Переход Херсонской области в рублевую зону начался 1 мая. Он займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. На данный момент практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни.

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Марина Совина
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