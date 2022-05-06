Президент США Байден назвал американцев «нацией иммигрантов» и раскрыл их «силу»

Американский президент Джо Байден заявил, что живущие в США — все иммигранты, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства по случаю мексиканского праздника в четверг, 5 мая.

По словам политика, Соединенные Штаты состоят из приезжих. «Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — раскрыл президент секрет.

5 мая в Мексике отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году. В этот день в США принято отмечать день американо-мексиканской дружбы.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь американского президента Джен Псаки покинет свою должность 13 мая. Новым представителем Белого дома станет нынешний заместитель Псаки — Карин Жан-Пьер. Девушка станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.