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Ограбление бутика Chanel в Париже попало на видео

Злоумышленники забрали драгоценности и часы из бутика Chanel в Париже и попали на видео

Ограбление бутика Chanel в центе Парижа попало на видео. Соответсвующий ролик опубликован на YouTube-канале Telegraph.

Известно, что злоумышленники в масках ворвались в магазин, который расположен на Вандомской площади, и забрали с витрин множество драгоценностей и часов. На размещенных кадрах видно, как грабители выбегают из здания с сумками и скрываются на мотоциклах и скутерах.

Полицейские заявили, что личности и местонахождение злоумышленников неизвестны. Сумма ущерба также не определена.

В январе 2021 года замаскированные под матерей россиянки ограбили магазин на 1,5 миллиона рублей. Представитель точки спортивных товаров заявил, что двое неизвестных похитили из торгового зала большое количество товаров. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как злоумышленницы быстро складывают украденный инвентарь в пустую детскую коляску.

Майя Пономаренко
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