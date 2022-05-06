Китай объяснил нежелание спешить с покупкой российской нефти

Sohu: нежелание Китая наращивать закупки российской нефти связано с ее качеством

Китай не спешит покупать российскую нефть, пусть и с большой скидкой, по ряду причин. Нежелание Пекина торопиться с закупкой объяснил портал Sohu, выдержки из материала приводит РИА Новости.

Отмечается, что у Китая есть крупные нефтяные месторождения, но, невзирая на это, импортировать нефть оказывается порой более выгодно, поскольку снижаются издержки на разведку, бурение и прочее. Также автор статьи заметил, что потребность страны в нефти превышает объемы производства.

Одна из причин, по которой КНР не наращивает закупки нефти из России, связана с ее качеством. «Разные области применения нефти предъявляют разные требования к ее качеству, и качество нефти, произведенной в России, не соответствует всем областям применения», — говорится в материале.

Следующая причина заключается в том, что область транспортировки и хранения нефти в самом Китае также не лишена недостатков, в этой связи увеличение импорта нефти может вызвать определенные трудности, и «нефть просто негде будет хранить». Кроме того, отмечается, что Китай придерживается ранее подписанных контрактов.

Автор статьи заключил, что сильная зависимость от закупок нефти у одной страны чревата рисками для развития, поэтому КНР заинтересована в диверсификации импорта.

В апреле стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Китая продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам, но отказываются заключать новые. Государственный Sinopec, крупнейший в Азии нефтепереработчик, не заключил ни одного контракта на поставки российской нефти в мае. Его примеру последовали и другие участники рынка — CNOOC, PetroChina и Sinochem.