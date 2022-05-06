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В Боливии разбился нагруженный кокаином вертолет

В Боливии разбился вертолет нагруженный 500 килограммами кокаина

Фото: David Mercado / Reuters

В боливийском департаменте Санта-Крус разбился вертолет, нагруженной 500 килограммами кокаина. Об этом сообщили в боливийской газете Pagina Siete, передает ТАСС.

Двое членов экипажа выжили и были доставлены в больницу. При этом Генеральная прокуратура Боливии приказала взять их под стражу. Причины падения пока что не установлены, однако по предварительным данным вертолет держал курс в Бразилию.

6 мая стало известно, что полиция Швейцарии обнаружила и изъяла партию кокаина, замаскированную под груз кофейных зерен из Бразилии для фабрики Nespresso в городе Фрибург, принадлежащей швейцарской компании Nestle. По данным полиции, в результате обыска пяти контейнеров в мешках из-под кофейных зерен было найдено более 500 килограммов вещества.

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Николай Чигасов
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