Рынок жилья популярного курорта назван главным убежищем для преступников

Рынок недвижимости Дубая назвали ключевым убежищем для нарушителей закона

Рынок недвижимости Дубая назвали ключевым убежищем для преступников, включая наркоторговцев. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра C4ADS.

Авторы доклада, подготовленного по итогам совместного расследования организации с 20 зарубежными СМИ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, признан нежелательным в России), отметили, что правонарушители в Дубае пользуются преимуществами высокого уровня секретности и пробелов в правоприменительной деятельности. Недвижимость на популярном курорте для них выступает инструментом для хранения и отмывания «грязных» денег.

После изучения данных о 833 тысячах объектов в Дубае выяснилось, что более 25 процентов рынка (около 146 миллиардов долларов) контролируется гражданами из других стран. Среди них больше всего представителей Индии — по данным на январь 2020 года, их было около 35 тысяч человек. Другими часто встречающимися владельцами недвижимости в Дубае аналитики назвали британцев — более 23 тысяч человек. Эксперты отмечают, что многие из собственников связаны с преступностью, находятся в розыске, под следствием или в данный момент отбывают наказание.

Граждан России или связанных со страной владельцев недвижимости в Дубае в начале 2020 года оказалось более 5,3 тысячи человек. В их собственности находилось более чем 9,7 тысячи объектов в городе. Аналитики обнаружили, что в их числе более 40 бывших и действующих российских политиков и их ближайших родственников, а также примерно 30 чиновников, столько же руководителей госструктур, более 10 бизнесменов и такое же число россиян, которые связаны с преступностью. В налоговых декларациях многих из них собственность в Дубае не указывается либо в отдельные годы, либо никогда.

Ранее эксперты аналитического центра EU Tax Observatory подсчитали, что, согласно данным за 2020 год, россияне владеют тремя процентами недвижимости в Дубае общей стоимостью в 3,3 миллиарда долларов. Страна стала восьмой в топе государств по количеству владельцев жилья в городе. Средняя стоимость приобретаемой россиянами недвижимости составила 342 тысячи долларов.