Угрозу распада Евросоюза оценили

Политолог Суслов предрек серьезную трансформацию Евросоюза

Угрозы распада Евросоюза нет, но есть перспективы его очень серьезной трансформации, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Внутри Евросоюза

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что у стран-членов Европейского союза есть только один путь сохранить суверенитет — выйти из ЕС. Политик убежден, что европейское единство «терпит крах» в связи с принятием Европарламентом резолюции, в которой поддерживается проведение глубинных реформ ЕС.

Угрозы распада Евросоюза нет, но есть перспективы его очень серьезной трансформации Дмитрий Суслов политолог

«Будет усиливаться геополитическая сторона Европейского союза, но слабеть интеграционная. По мере ее ослабления, внутри ЕС будет усиливаться модель “Европы разных скоростей”. Это значит, что внутри Европейского союза будут вычленяться привилегированные страны с более высокой степенью интеграции и страны периферии, в отношении которых степень интеграции будет меньше. Распада не будет, но будет размежевание внутри ЕС», — считает Суслов.

Политолог напомнил, что уже сейчас можно говорить о различии привилегий и некой иерархии в Европейском союзе.

Мы видим, что внутри Евросоюза происходит диктатура крупных стран-членов. Ключевую роль по многим вопросам по-прежнему играет Германия Дмитрий Суслов политолог

«Именно Германии де-факто принадлежат права принятия решений по многим возникающим вопросам экономического развития ЕС, внешнеэкономической политики и даже внешней политики. Последний характерный пример — ЕС стал обсуждать возможность эмбарго на экспорт российской нефти только после того, как с этим принципиально согласился Берлин», — заявил Суслов.

Такое неравенство внутри Европейского союза усиливает скептическое настроение в обществе. Все более очевидным становится деление на главные страны и страны второго сорта, уверен политолог.

«Евросоюз пытается навязать отдельным странам-членам свои внешнеполитические позиции. Это касается не только нынешних стран ЕС, но и кандидатов на вступление. Мы видим, как Сербии пытаются навязать антироссийскую политику, потому что она является кандидатом на вступление в ЕС», — сообщил Суслов.

«Сертификат западной принадлежности»

В Евросоюз уже не пытаются вступить такие страны, как Швейцария или Великобритания, которая вышла из состава, в него даже уже не пытается вступить Турция, которая на самом деле хотела этого с 60-х годов. Сегодня вступление в Евросоюз — это доказательство о западной принадлежности и подтверждение отрицания всего российского, а не внутренняя поддержка, считает Дмитрий Суслов.

«В Европейский союз пытаются вступить те страны, которым нужно получить своего рода сертификат о том, что они больше не принадлежат к российской орбите. Сертификат о принадлежности к Западу. Именно это определяет политику Украины, Грузии, Молдовы. Им важно получить признание, что они отныне являются частью коллективного Запада, а не частью постсоветского пространства», — заключил политолог.

Евросоюз во внешней политике

При этом Дмитрий Суслов убежден, что помимо влияния внутри Евросоюза, на сам Европейский союз тоже оказывается давление.

Евросоюз все в большей степени становится экономическим измерением НАТО Дмитрий Суслов политолог

«Политика расширения ЕС начинает определяться уже не нормативными факторами, а тем, что расширение Европейского Союза необходимо по геополитическим причинам. В первую очередь для того, чтобы не дать другим центрам силы наращивать свое влияние в таких регионах, как Балканы или постсоветское пространство. Европейский Союз пытается геополитически конкурировать с Россией, Турцией и Китаем», — сказал политолог.

Евросоюз отошел от своей нормативной природы, когда поддержал Украину в конфликте с Россией, считает Дмитрий Суслов.

«ЕС отказался от своих собственных ценностей, от своих собственных принципов и правил, в соответствии с которыми Европейский Союз позиционировал себя. Он выступал в роли миролюбивого игрока, который обладает нормативной силой, а не военной, который не поставляет оружие в зоны конфликтов, не способствует разжиганию конфликтов», — напомнил политолог.

Сегодня же ЕС способствует разжиганию украинского конфликта, открыто заявляя, что стремится, чтобы конфликт завершился победой Украины и поражением России. Это абсолютно противоречит всем принципам и нормам, в соответствии с которыми Европейский Союз развивался еще с 50-х годов с прошлого века

Дмитрий Суслов политолог

Ранее в Совфеде тоже увидели кризис Евросоюза — как заявила сенатор Ковитиди, на это указывает желание верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля разрешить конфликт на Украине не дипломатическим, а военным путем.