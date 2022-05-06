Володин оценил предложение реформировать Евросоюз

Володин назвал выход стран ЕС из Евросоюза единственным путем «сохранить суверенитет»

У стран-членов Европейского союза есть только один путь сохранить суверенитет — выйти из ЕС. Об этом, оценивая предложение реформировать международное объединение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Мнение о том, что европейское единство «терпит крах», политик высказал в связи с принятием Европарламентом резолюции, в которой поддерживается проведение глубинных реформ ЕС — они предполагают изменение основополагающих документов и правил международного объединения, среди которых отмена принципа принятия важнейших решений единогласно.

Володин считает, что отказ от права вето членов ЕС говорит о том, что мнение отдельных государств и их граждан больше не будет учитываться. Депутат Госдумы указал на отсутствие единства у стран-членов международного объединения по вопросу введения антироссийских санкций и предрек потерю права голоса миллионам жителей Европы.

«Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учета их мнения?» — написал спикер Госдумы в Telegram.

В Совфеде также увидели кризис Евросоюза — как заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, на это указывает желание верховного представителя ЕС Жозепа Борреля разрешить конфликт на Украине не дипломатическим, а военным путем.