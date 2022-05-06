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В Европе рассказали о трудностях с заменой российского «Казачка»

В ЕКА рассказали о трудностях с заменой российской платформы «Казачок» миссии ExoMars

Фото: ESA

Запуск миссии ExoMars будет отложен минимум до 2028 года, поскольку Европейское космическое агентство (ЕКА) испытывает трудности в создании замены посадочной платформы Kazachok («Казачок»), разработанной «Роскосмосом». Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

Отмечаются, что европейской стороне требуются, в частности, двигатели, при помощи которых посадочная платформа могла бы совершить мягкую посадку на поверхность Марса. Издание пишет, что изделий нужных габаритов в Европе не производят, однако таковые имеются у американской компании Aerojet Rocketdyne.

Кроме этого, ЕКА необходим радиоизотопный обогреватель, который поставлял «Росатом». Издание пишет, что использование американских элементов может привести к тому, что европейская миссия ExoMars будет запускаться не с космодрома Куру, а с территории США.

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В апреле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российский Kazachok может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев.

В марте на фоне российской спецоперации по защите Донбасса европейская сторона отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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Иван Потапов
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