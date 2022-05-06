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В Китае рассказали о последствиях экспансии НАТО в Азии

Global Times: экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе

Фото: US Marines / Reuters

Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе. Об этом пишет Global Times.

Согласно материалу китайской газеты, альянс, который спровоцировал раскол в Европе и развязал войны по всему миру, пытается применить принципы блоковой политики к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). В статье отмечается, крушение европейкой системы демонстрирует, что предлагаемая Вашингтоном концепция не соответствует современным реалиям. Авторы издания отмечают, что деление стран на внутриблоковые и внеблоковые приводит к враждебности, поэтому, по их мнению, НАТО представляет собой яд, а не противоядие от конфликтов в Азии.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, а вероятность столкновения между великими державами не уменьшается, а растет. По словам Милли, сегодня США приходится противостоять двум державам: России и Китаю, каждая из которых преследует цель «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок».

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Марина Совина
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