Врач с Первого канала раскрыл пользу сала

Врач Дмитрий Шубин заявил, что свиное сало полезно, так как содержит холестерин

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин раскрыл пользу употребления свиного сала. Положительные свойства этого продукта специалист перечислил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

Шубин отметил, что ранее медики негативно относились к салу из-за высокой калорийности этого продукта и значительного содержания в нем холестерина, который, как предполагалось, плохо влияет на состояние сосудов. Однако дальнейшие исследования роли холестерина в организме изменили отношение врачей к салу, объяснил он.

«Без холестерина жить нельзя. Холестерин создает все мембраны всех клеток в организме человека, удерживая жиры в пластичном состоянии (...). Второе — холестерин является предшественником половых гормонов, в том числе мужских половых гормонов», — заявил Шубин.

Специалист уточнил, что в 100 граммах сала содержится примерно 50 процентов суточной нормы холестерина, а также витамин Д. При этом соведущая Шубина, врач-терапевт Елена Малышева подчеркнула, что свиное сало полезнее говяжьего, так как содержит ненасыщенные жиры. Телеведущие добавили, что рекомендуемая суточная доза этого продукта — 12 граммов.

Вместе с тем Шубин предостерег зрителей от употребления сала с хлебом. «Углевод с комбинацией жира дает ожирение», — предупредил он.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярные у россиян мифы о холестерине. Он заявил, что представление о холестерине как о вредном органическом соединении, ошибочно. Агапкин также опроверг мнение о том, что существует идеальный для всех уровень холестерина.