Россиянам напомнили правила разведения костра в лесу

Адвокат Тропин напомнил, что разводить костер во дворах жилых домов нельзя

Разводить костер и жарить шашлыки в городских парках и скверах разрешено только на специально оборудованных для этого участках. Правила организации открытого огня в подобных местах россиянам напомнил адвокат Лев Тропин, сообщает NEWS.ru.

Перед организацией пикника необходимо удостовериться, не принадлежит ли лесной массив к заповедной территории. Местные власти обычно оборудуют в парках специальные места для разведения костра и установки мангала. По закону, огонь нельзя разжигать во дворах жилых домов и на территории гаражных кооперативов. Расстояние до ближайших построек должно быть не менее 50 метров.

В случае нарушения противопожарных правил может грозить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. За разведение костра во дворе или парке потребуют от 2 до 3 тысяч рублей. За причинение крупного ущерба лесным насаждениям могут возбудить уголовное дело.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил правила организации открытого огня на даче. Владельцам участков посоветовали использовать ямы или железную бочку, которые соответствуют противопожарным критериям.