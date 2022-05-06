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Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Мосбирже 6 мая закрылись снижением основных фондовых индексов

Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Торги на российском фондовом рынке в пятницу, 6 мая, закрылись снижением основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,49 процента, а РТС потерял 2,85 процента. На вечерних торгах курс доллара достигал 69,12 рубля, курс евро — 72,71 рубля.

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Николай Кульбака объяснял, что укрепление доллара и евро связано с искусственной корректировкой курсов Центробанком.

Курс доллара от TradingView

«Этот курс скорее нужен для каких-то внутренних расчетов бизнеса. Здесь самая большая проблема заключается в том, что сейчас этот курс в принципе немножко искусственно подтягивают для того, чтобы он был более выгоден для российского экспорта, который еще хоть чуть-чуть, но остался», — прокомментировал он.

В фокусе внимания ближайшие дни будет санкционная повестка: не позднее 9 мая Евросоюз намерен завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций. В него входит полный запрет на поставку российской нефти, но внутри самого ЕС на этот счет существуют разногласия.

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Платон Щукин
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