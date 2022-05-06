Экономист объяснил укрепление доллара и евро

Экономист Кульбака объяснил укрепление доллара и евро действиями ЦБ

Укрепление доллара и евро связано с искусственной корректировкой курсов Центральным Банком, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его мнению, это делается ради более выгодного экспорта. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Курсы доллара и евро выросли на торгах в пятницу, 6 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара достиг 69,4 рубля, прибавляя 2,3 рубля, курс евро находится около отметки 73,7 рубля (плюс 3,5 рубля). Помимо снижения рубля, опустился и индекс Мосбиржи (минус 0,81 процента), и индекс РТС (минус 4,4 процента).

Коррекция

«Этот курс, скорее, нужен для каких-то внутренних расчетов бизнеса. Здесь самая большая проблема заключается в том, что сейчас этот курс в принципе немножко искусственно подтягивают для того, чтобы он был более выгоден для российского экспорта, который еще хоть чуть-чуть, но остался», — высказался Кульбака.

Он заявил, что предшествовавшее укрепление рубля по отношению к доллару и евро также было следствием действий Центробанка. «Видимо был сделан вывод, что курс был несколько не правильным и сейчас его немножко корректируют», — резюмировал экономист.

Что делать с долларами

«Начнем с того, что людям вообще предпринимать ничего не стоит, потому что сейчас в общем никаких больших возможностей использовать валюту не существует», — посоветовал Кульабка.

Он порекомендовал в ближайшие полгода-год не ориентироваться на валютные курсы внутри России. Тем более не стоит их анализировать и пытаться предугадать их изменения, добавил кандидат экономических наук.

«Если они уже лежат у вас на счете, то возникает вопрос можете ли вы их использовать. Скорее всего сейчас вы их использовать не сможете. Теоретически у вас эти доллары есть, но ни снять, ни использовать для покупки или продажи чего либо нельзя. Поэтому они просто у вас виртуально висят», — заключил он.

Рубль, ослабевший после начала спецоперации на Украине, в последние недели укреплялся на фоне ограничений на действия с иностранной валютой и снижения спроса со стороны российских импортеров.

Так, 5 мая курс доллара впервые с марта 2020 года падал ниже 66 рублей, как минимум одна сделка была проведена по цене 65,3 рубля. Вместе с тем высокий курс рубля может быть невыгоден экспортерам.