Курс доллара взлетел

Курс доллара достиг 69,4 рубля на торгах 6 мая

Курсы доллара и евро взлетели на торгах в пятницу, 6 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара достиг 69,4 рубля, прибавляя 2,3 рубля, курс евро находится около отметки 73,7 рубля (плюс 3,5 рубля). Помимо снижения рубля, опустился и индекс Мосбиржи (минус 0,81 процента), и индекс РТС (минус 4,4 процента).

Рубль, значительно ослабевший после начала военной операции на Украине, в последние недели серьезно укреплялся на фоне ограничений на действия с иностранной валютой и снижения спроса со стороны российских импортеров.

Так, 5 мая курс доллара впервые с марта 2020 года падал ниже 66 рублей, как минимум одна сделка была проведена по цене 65,3 рубля. Вместе с тем высокий курс рубля может быть невыгоден экспортерам.