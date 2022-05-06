Цены на еду в мире пошли на спад после рекордного роста

ООН предупредила о продолжении продовольственного кризиса

Продовольственный индекс ООН снизился в апреле менее чем на процент. До этого основные продукты питания дорожали несколько месяцев подряд из-за украинского кризиса, инфляции и логистики, пишет Bloomberg.

В марте 2022 года среднее значение индекса составило 159,3 пункта. Это рекорд с момента создания этого индекса в 1990 году. Параметр позволяет ежемесячно отслеживать колебания стоимости корзины наиболее ходовых продовольственных товаров в мире. В прошлом месяце цены на пшеницу и масло пошли на спад, а стоимость мяса, напротив, выросла.

Небольшое снижение цен в апреле частично связано с падением спроса на растительное масло и снижением цен на кукурузу. Тем не менее ООН предупреждает о продолжении кризиса, ожидая, что из-за ограничений продажи индонезийского пальмового масла цены вскоре вырастут вновь. Одновременно Индия заявила о возможном снижении экспорта пшеницы после того, как посевы пострадали от сильной жары. Впрочем, правительство правительство пока не подтверждает сокращение поставок.

Сельскохозяйственные производители страдают от роста цен на удобрения, а также от засухи, с которой столкнулись многие страны, в том числе — в США. Эксперты полагают, что климатические изменения только усугубят кризис.

Ранее СМИ сообщили о возможном росте инфляции в Сомали до десяти процентов. Беднейшая африканская страна столкнулась с самой сильной засухой за последние 40 лет, которая угрожает урожаю пшеницы и поставила 7,7 миллиона человек на грань выживания. Невозможность компенсировать нехватку своего производства связана с ситуацией на Украине, откуда, наряду с Турцией, шла большая часть поставок.

