Блогерша объяснила невозможность продажи замка Галкина и Пугачевой

Блогерша Лена Миро назвала подмосковный дом Галкина и Пугачевой «родовым проклятием»

Расположенный в Подмосковье замок юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой невозможно продать, считает популярная российская блогерша Лена Миро. В публикации на своей странице в ЖЖ она назвала особняк в деревне Грязь «родовым проклятием».

«Такое великолепие продать невозможно. У людей архитектурный вкус появился, в таком доме жить вряд ли кто-то захочет, — пояснила Миро. — Всем теперь нравится минимализм, без горгулий на крыше. Без шпилей, без сомнительных украшательств фасада. В тренде — современный стиль, панорамное остекление, плоские кровли. И, конечно же, экономия, когда дом грамотно утеплен, оснащен современными инженерными системами».

Риелторы полагают, что продать замок можно только фанату Пугачевой, указала блогерша. «Но у этих людей, как правило, нет столько денег, чтобы купить за миллиард дом, который я бы даже просто так не взяла», — добавила она.

Ранее специалист по элитной недвижимости и владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев заявил, что замок Галкина и Пугачевой упал в цене в пять раз в связи с текущей экономической ситуацией. По его оценке, на данный момент за особняк можно выручить 100-150 миллионов рублей.