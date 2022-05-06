Германия отказалась поставить Украине обещанное тяжелое вооружение

Welt сообщила о срыве поставок зенитных установок Gepard из Германии на Украину

Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники в Киеве.

По словам автора публикации, поставка тяжелого вооружения «застопорилась» спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Журналист добавил, что федеральное правительство не получило подходящие боеприпасы.

Германия анонсировала передачу Gepard Киеву 26 апреля. При этом источник назвал выбор именно этого оружия неожиданным, так как снарядов к ним не было еще с конца февраля. Как сообщает издание, поставки сорвались из-за запрета Швейцарией реэкспортировать вооружение в зону боевых действий. В этой стране выпускаются боеприпасы для Gepard.

В Киеве добавили, что 23 тысячи снарядов из немецкого арсенала хватит 30-ти планируемым к поставке на Украину установкам лишь на 30 минут стрельбы.

Ранее власти ФРГ отказались предоставить Киеву 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder германского производства.