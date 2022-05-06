Туристическая группа с детьми запросила помощь на Кубани

Туристическая группа с 60 детьми запросила помощь на Кубани из-за ухудшения погоды

Туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь на Кубани из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ГУ МЧС Краснодарского края.

Так, помощь запросила группа незарегистрированных туристов, следовавших по маршруту от станции Кизинка до станции Баракаевская. Сейчас путешественники находятся на берегу реки Губса. На место направленны службы экстренного реагирования. В ведомстве уточнили, что возраст детей составляет от 5 до 18 лет.

Ранее в мае трое россиян отправились в сплав по озеру в Республике Карелия и пропали. Путешественники приехали из Москвы в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру. Однако в скором времени они перестали выходить на связь.