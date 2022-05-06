41-летняя мать затмила дочь привлекательной внешностью

Блогерша Джулия Хэтч заявила, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью

Блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу. В свою очередь, зрители заявили в комментариях, что Ланкастер выглядит молодо и сексуально, тем самым затмевая дочь. Также они просили Хэтч удалиться из кадра и шутили о том, не нужен ли ей отчим. «У тебя новый подписчик, благодаря твоей матери», — написал один из юзеров.

При этом 21-летняя девушка призналась, что мужчины приглашают ее на свидания только потому, что таким образом хотят стать ближе к ее привлекательной родственнице.

В феврале мать двоих детей назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На кадрах жительница США Кайла объяснила, что из-за внешности многие подписчики считают ее подростком, в то время как в действительности ей исполнилось 32 года. Героиня материала предстала перед зрителями с собранными в хвост волосами, в бежевом топе и облегающих джинсах. Кроме того, на кадрах ролика видно, что на ее лице отсутствуют морщины.