Apple признала проблемы популярного iPhone

Apple выплатит владельцам iPhone 4s 20 миллионов долларов в рамках судебного соглашения

Apple достигла судебного соглашения с владельцами iPhone 4s, которые обвинили компанию в умышленном замедлении смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Юристы компании договорились с подавшими на Apple в суд пользователями iPhone 4s. В рамках соглашения представители американской корпорации признали наличие проблемы в популярных смартфонах и согласились выплатить компенсацию. Apple выделит на выплату компенсаций 20 миллионов долларов.

«Apple представила ложные сведения о том, что iOS 9 совместима с iPhone 4S и улучшит или "повысит производительность" устройств», — заявили представители истцов. В компании согласились выплатить каждому пользователю выпущенного в 2011 году смартфона по 15 долларов. Apple пообещала создать сайт для сбора заявок.

Коллективный иск был подан в 2015 году, истцы представили группу владельцев iPhone 4s из Нью-Йорка и Нью-Джерси. По словам пользователей, Apple рекламировала iOS 9 в качестве подходящей операционной системы для телефона, хотя обновление могло значительно снизить производительность устройства.

В конце апреля покупатели гаджетов Apple подали в суд на компанию, требуя компенсации из-за отсутствия возможности пользоваться приложением Apple Pay. Россияне призвали выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей.