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Трое мужчин избили 15-летнего подростка в петербургском метро

В Петербурге трое мужчин избили 15-летнего школьника на станции метро «Черная речка»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге трое мужчин избили 15-летнего подростка в метро на станции «Черная речка». Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 мая.

По сведениям телеканала, компания мужчин начала спорить с подростком в вагоне метро. После словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мальчик получил травмы.

Школьника доставили в больницу, после оказания помощи его отпустили домой. Сейчас сотрудники полиции разыскивают причастных к его избиению.

Ранее житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы и избил его. Все произошло в городе Сибай на улице Белова. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, его задержали прохожие.

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Анна Щербакова
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