В МИД КНР назвали США государством-кибервором

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США империей хакеров

США обвиняют Китай в проблемах, связанных с хакерскими атаками и кибербезопасностью, в то время как сами злоупотребляют ведущими в мире кибертехнологиями для осуществления массовой слежки. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Chinadaily.

Дипломат назвал Соединенные Штаты государством-кибервором и империей хакеров. По его словам, несколько дней назад ежегодный отчет Управления директора национальной разведки США показал, что за последний год ФБР провело до 3,4 миллиона обысков электронных данных населения США без ордера. Представитель МИД также обратил внимание, что помимо нарушения неприкосновенности частной жизни собственных граждан США также ведут массированную прослушку и крадут секреты других стран и даже своих партнеров по альянсу.

«США должны задуматься [о своих действиях], прекратить киберворовство в отношении Китая и других стран и перестать дискредитировать другие страны по вопросам кибербезопасности», — заключил Чжао Лицзянь.

Ранее Чжао Лицзянь напомнил НАТО об обещании не расширяться на восток. Китайский дипломат выложил в соцсети две карты, иллюстрирующие продвижение альянса к границам России. С 1990 года, с момента договоренности о нерасширении НАТО на восток, которое, по словам Чжао Лицзяня, было закреплено при последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, в Североатлантический альянс было принято несколько стран Восточной Европы.