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Пентагон оценил сообщения о передаче Киеву координат крейсера «Москва»

Представитель Пентагона Кирби опроверг передачу Киеву координат крейсера «Москва»

Фото: РИА Новости

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали Киеву сообщения о координатах крейсера «Москва». Об этом сообщает New York Times.

«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», — оценил Кирби.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар. Как стало известно телеканалу, украинские вооруженные силы обнаружили военный корабль в Черном море и запросили у США подтверждение информации.

14 апреля Минобороны России доложило о серьезных повреждениях на крейсере «Москва». Причиной ЧП, по данным ведомства, стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов.

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Марина Совина
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