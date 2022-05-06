Курс юаня упал до минимума с ноября 2020 года

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу, 6 мая, понизил курс юаня к доллару до 6,6332. Это стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, пишет РИА Новости

Как пишет агентство, в четверг, 5 мая, курс юаня к доллару показал активный рост на 505 базисных пунктов, но на следующий день упал до минимума, опустившись сразу на 660 базисных пунктов.

Накануне, 5 мая, в начале торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта 2020 года опускался ниже 66 рублей, как минимум одна сделка была проведена по цене 65,3 рубля. Поддержку рублю оказывает обязательство продажи валютной выручки для экспортеров. Вместе с тем крепкий рубль угрожает доходам и бюджета, и самих экспортеров.