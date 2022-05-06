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Российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов от 1,9 тысячи рублей

Авиакомпания «Победа» объявила распродажу билетов по более чем 80 направлениям

Фото: Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Победа» объявила масштабную распродажу авиабилетов по более чем 80 направлениям. Об этом перевозчик сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Акция распространяется на перелеты в период с 13 мая по 30 июня 2022 года. Для пассажиров доступны 20 тысяч билетов стоимостью от 1,9 тысячи рублей с учетом аэропортовых сборов.

По данным системы бронирования Aviasales, купить билеты из Москвы в Сочи с вылетом в конце мая можно за 5,8 тысячи рублей. Билет из Москвы в Мурманск обойдется в 2,2 тысяч рублей, из Екатеринбурга в Москву — от 2,5 тысячи рублей.

Ранее в мае авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила запуск прямых рейсов из Москвы в Дели. Купить билеты с вылетом в конце мая можно будет за 14,8 тысячи рублей в одну сторону. Эксперты туристического рынка назвали это «привлекательной возможностью» для путешествий за границу в условиях авиационных санкций.

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Мария Гейн
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