Российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов от 1,9 тысячи рублей

Авиакомпания «Победа» объявила распродажу билетов по более чем 80 направлениям

Российская авиакомпания «Победа» объявила масштабную распродажу авиабилетов по более чем 80 направлениям. Об этом перевозчик сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Акция распространяется на перелеты в период с 13 мая по 30 июня 2022 года. Для пассажиров доступны 20 тысяч билетов стоимостью от 1,9 тысячи рублей с учетом аэропортовых сборов.

По данным системы бронирования Aviasales, купить билеты из Москвы в Сочи с вылетом в конце мая можно за 5,8 тысячи рублей. Билет из Москвы в Мурманск обойдется в 2,2 тысяч рублей, из Екатеринбурга в Москву — от 2,5 тысячи рублей.

Ранее в мае авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила запуск прямых рейсов из Москвы в Дели. Купить билеты с вылетом в конце мая можно будет за 14,8 тысячи рублей в одну сторону. Эксперты туристического рынка назвали это «привлекательной возможностью» для путешествий за границу в условиях авиационных санкций.