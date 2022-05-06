Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны

ФСБ задержала россиянина за попытку вывезти из страны медали Великой Отечественной войны

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кирова за попытку незаконно вывезти из страны боевые ордена и медали Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ России по Кировской области.

У мужчины изъяли 25 государственных наград. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ, оружия массового поражения и культурных ценностей») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов во время оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В материалах содержатся протоколы допросов севастопольцев о событиях в период с 1942 по 1944 годы. Жительница города рассказала о советских военнопленных, которых в лагерях содержали в ужасных условиях. По ее словам, из лагеря выносили в день до ста тел погибших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро
Зеленский обсудит ситуацию на Украине с лидерами «Большой семерки»
В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом
Наезд такси на сотрудника ДПС в Москве попал на видео
Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви
В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая
Раскрыты данные о зарубежных поездках Чубайса
Китай направил в зону ПВО Тайваня группу военных самолетов
Российские производители гороха решили надеяться только на Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.