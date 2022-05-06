ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны

ФСБ задержала россиянина за попытку вывезти из страны медали Великой Отечественной войны

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кирова за попытку незаконно вывезти из страны боевые ордена и медали Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ России по Кировской области.

У мужчины изъяли 25 государственных наград. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ, оружия массового поражения и культурных ценностей») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов во время оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В материалах содержатся протоколы допросов севастопольцев о событиях в период с 1942 по 1944 годы. Жительница города рассказала о советских военнопленных, которых в лагерях содержали в ужасных условиях. По ее словам, из лагеря выносили в день до ста тел погибших.