США начали работу над упрощением миграции россиян

Politico: США изучают возможности для упрощения миграции россиян

Правительство США изучает возможности для упрощения миграции граждан России, не согласных с российской специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico.

Газета подчеркивает, что ряд законодателей и американских политических активистов начали убеждать президента США Джо Байдена «воспользоваться моментом и расстелить красную дорожку» для граждан России, которые хотят покинуть свою страну в силу политических убеждений.

Как отмечают источники издания, такой шаг позволит подорвать власть президента РФ Владимира Путина и ускорить «утечку мозгов» из России. Также источники Politico сообщили, что в Белом доме уже начали работать над этим шагом. Однако дополнительных подробностей у издания пока что не появилось.

Ранее американское издание Newsweek предположило, что Россия уже восполнила кадровые военные потери в ходе проведения российской спецоперации на Украине за счет скрытой мобилизации, без проведения всеобщих официальных призывных мероприятий.