Момент смертельного ДТП с популярным российским блогером показали на видео
Момент смертельного ДТП с блогером Николаем Лебедевым в центре Москвы попал на видео
Момент смертельной аварии с популярным российским блогером Некоглаем (Николаем Лебедевым) в центре Москвы показали на видео. Кадры в пятницу, 6 мая, публикует Telegram-канал Baza.
ДТП произошло в районе станции метро Белорусская. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль на большой скорости проехал на красный свет, после чего врезался в Porsche Лебедева и грузовик.
Ранее стало известно, что в результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.
По данным Baza, погибший — нарушивший правила дорожного движения водитель каршеринга.