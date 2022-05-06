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Момент смертельного ДТП с популярным российским блогером показали на видео

Момент смертельного ДТП с блогером Николаем Лебедевым в центре Москвы попал на видео

Момент смертельной аварии с популярным российским блогером Некоглаем (Николаем Лебедевым) в центре Москвы показали на видео. Кадры в пятницу, 6 мая, публикует Telegram-канал Baza.

ДТП произошло в районе станции метро Белорусская. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль на большой скорости проехал на красный свет, после чего врезался в Porsche Лебедева и грузовик.

Ранее стало известно, что в результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

По данным Baza, погибший — нарушивший правила дорожного движения водитель каршеринга.

Евгения Куликова
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