Момент смертельного ДТП с популярным российским блогером показали на видео

Момент смертельного ДТП с блогером Николаем Лебедевым в центре Москвы попал на видео

Момент смертельной аварии с популярным российским блогером Некоглаем (Николаем Лебедевым) в центре Москвы показали на видео. Кадры в пятницу, 6 мая, публикует Telegram-канал Baza.

ДТП произошло в районе станции метро Белорусская. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль на большой скорости проехал на красный свет, после чего врезался в Porsche Лебедева и грузовик.

Ранее стало известно, что в результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

По данным Baza, погибший — нарушивший правила дорожного движения водитель каршеринга.