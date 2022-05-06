В СКР подтвердили задержание семерых членов банды неонацистов под Ростовом

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили данные о задержании семерых членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «NationalSocialism/WhitePower — Национал-социализм/Белая сила, власть». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что молодые люди осквернили Вечный огонь в городе Шахты. Во время обысков у них изъяли металлические дубинки, оптические прицелы, пистолеты и винтовку. Помимо этого, у них было найдено много фашистской атрибутики.

В СКР рассказали и о других преступлениях банды. В 2021 году они подожгли фасад кафе в Шахтах. Также злоумышленники нанесли националистические надписи на стены государственных зданий и жилых домов в поселке Каменоломни. Помимо этого, во время проведения «белых патрулей», направленных на избиение людей другой национальности, юноши напали на двух человек в Ростове и Новочеркасске.

Злоумышленников задержали 20 апреля. Шести из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде домашнего ареста. Четверо из семи членов группы — подростки.