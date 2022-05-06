В Москве мошенник притворился беженцем с Украины и обокрал сотрудницу РАН

Мошенник притворился украинским беженцем и выманил деньги у 83-летней сотрудницы РАН

Мошенник в Москве притворился украинским беженцем и выманил 300 тысяч рублей у 83-летней ведущей научной сотрудницы РАН Людмилы Астахиной. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Мужчина подъехал на машине к пожилой россиянке и попросил помочь ему, поскольку у него якобы болеет дочь. Кроме того, прикинувшийся беженцем просил сотрудницу РАН разместить у нее вещи.

Сейчас филолог заявила в полицию, правоохранители уже начали разыскивать мошенника.

Ранее мошенников, обокравших сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным ветерана, приговорили к колонии. Аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере»). Руслана Алимирзаева приговорили к четырем годам лишения свободы, а Алексея Конькова — к пяти годам.

В мае 2021 года они неоднократно звонили ветерану Пронину и представлялись как участковый и злоумышленник. В итоге один из мошенников смог убедить пенсионера, что полицейским для якобы поимки афериста необходимы деньги.