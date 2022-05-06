Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве мошенник притворился беженцем с Украины и обокрал сотрудницу РАН

Мошенник притворился украинским беженцем и выманил деньги у 83-летней сотрудницы РАН

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенник в Москве притворился украинским беженцем и выманил 300 тысяч рублей у 83-летней ведущей научной сотрудницы РАН Людмилы Астахиной. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Мужчина подъехал на машине к пожилой россиянке и попросил помочь ему, поскольку у него якобы болеет дочь. Кроме того, прикинувшийся беженцем просил сотрудницу РАН разместить у нее вещи.

Сейчас филолог заявила в полицию, правоохранители уже начали разыскивать мошенника.

Ранее мошенников, обокравших сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным ветерана, приговорили к колонии. Аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере»). Руслана Алимирзаева приговорили к четырем годам лишения свободы, а Алексея Конькова — к пяти годам.

В мае 2021 года они неоднократно звонили ветерану Пронину и представлялись как участковый и злоумышленник. В итоге один из мошенников смог убедить пенсионера, что полицейским для якобы поимки афериста необходимы деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
В Госдуме высказались о блокировке «Википедии»
Пенсионерка едва не потеряла зрение из-за марганцовки
Суд признал геноцидом убийства мирных жителей в Орловской области в годы войны
В Москве мошенник притворился беженцем с Украины и обокрал сотрудницу РАН
Apple признала проблемы популярного iPhone
Часы Cartier 55-летней давности продали на аукционе за 111 миллионов рублей
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.