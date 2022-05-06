Определены регионы России с наименее требовательными арендодателями

«Домклик»: самые лояльные арендодатели в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске

Наименее требовательными арендодатели оказались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Новосибирске. К такому выводу пришли аналитики сервиса Сбера «Домклик» в своем исследовании, пишут «Известия».

Аналитики изучили объявления об аренде в 20 регионах России, где наиболее часто сдают жилье — особое внимание уделяли вариантам с отметками «можно с животными» и «можно с детьми». Так, более мягкие условия для квартирантов с детьми предлагают в Москве и Подмосковье, ХМАО, Новосибирской области и Красноярском крае — на предложения с соответствующей маркировкой пришлось 40 процентов.

Самыми лояльными к животным оказались владельцы жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях — на долю объявлений с подобной отметкой пришлось более 10 процентов.

«Мы пришли к выводу, что сегодня арендодатели охотнее идут на уступки арендаторам с детьми и с домашними животными: по всем субъектам РФ средняя доля объявлений с пометкой "можно с детьми" составляет 27 процентов, а доля объявлений с пометкой "можно с животными" — 7 процентов», — пояснила руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова.

Специалистка связала рост доли подобных предложений со стремлением владельцев квартир получить преимущество перед другими арендодателями в период массовой миграции населения и возросшей конкуренции на рынке аренды.

Ранее риелтор назвал причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам. По мнению эксперта, собственники не хотят дискриминировать иностранцев, но опасаются за свое имущество и хотят по окончании срока аренды получить его в полной сохранности.

