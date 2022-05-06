В Госдуме отреагировали на предложение Лолиты национализировать ее дом

Депутат Шолохов заявил, что конфискация имущества уехавших российских звезд не обсуждается

Депутат Госдумы Александр Шолохов прокомментировал видеообращение российской певицы Лолиты Милявской, язвительно предложившей недоброжелателям национализировать ее дом. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что национализация частного имущества не предусмотрена российским законодательством.

Впрочем, указал Шолохов, есть исключение — это ситуации, связанные с уголовным законодательством. Он заверил, что вопрос о конфискации имущества российских артистов не обсуждается. Говоря о звездах, которые уехали из России после начала специальной военной операции на Украине, депутат заметил, что большинство из них популярны только в РФ.

«Поэтому эти граждане, бывшие можно сказать, они уже себя сами наказали. Что касается имущества, еще раз повторяю — этот вопрос регулируется законодательно и никаких волюнтаристских решений быть не может», — заключил Шолохов.

Ранее Милявская предложила всем желающим национализировать ее особняк. Так она отреагировала на появившееся в сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских звезд. Лолита опубликовала видеообращение к злопыхателям в своем Telegram-канале.