Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Госдуме отреагировали на предложение Лолиты национализировать ее дом

Депутат Шолохов заявил, что конфискация имущества уехавших российских звезд не обсуждается

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Шолохов прокомментировал видеообращение российской певицы Лолиты Милявской, язвительно предложившей недоброжелателям национализировать ее дом. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что национализация частного имущества не предусмотрена российским законодательством.

Впрочем, указал Шолохов, есть исключение — это ситуации, связанные с уголовным законодательством. Он заверил, что вопрос о конфискации имущества российских артистов не обсуждается. Говоря о звездах, которые уехали из России после начала специальной военной операции на Украине, депутат заметил, что большинство из них популярны только в РФ.

«Поэтому эти граждане, бывшие можно сказать, они уже себя сами наказали. Что касается имущества, еще раз повторяю — этот вопрос регулируется законодательно и никаких волюнтаристских решений быть не может», — заключил Шолохов.

Ранее Милявская предложила всем желающим национализировать ее особняк. Так она отреагировала на появившееся в сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских звезд. Лолита опубликовала видеообращение к злопыхателям в своем Telegram-канале.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В МИД опровергли планы применять ядерное оружие в спецоперации на Украине
В СПЧ отреагировали на приговор россиянке Сапеге в Белоруссии
Дорожный каток раздавил россиянина во время укладки асфальта
Четверых россиян отправили в СИЗО за участие в запрещенном движении АУЕ
Близкие Софьи Сапеги отреагировали на приговор белорусского суда
В бразильской деревне обнаружили старейшего человека в мире
Блогер Лена Миро заявила о невозможности продажи замка Галкина и Пугачевой
Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в российском городе
Создана способная к осязанию искусственная кожа с волосками
Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.