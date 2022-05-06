Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

По оценкам Минфина, российский бюджет недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило —133,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В то же время совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов все равно превысил базовый (по бюджетному правилу) на 281 миллиард рублей. «В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет», — указали в министерстве.

В конце апреля Минфин оценил дефицит бюджета более чем в полтора триллиона рублей. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговый размер дефицита пока не ясен: он будет зависеть от того, на какие антикризисные меры пойдет правительство и какие шаги потребуются для поддержки экономики. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил он.

В целом бюджет готовятся формировать по-новому: начиная с 2023 года, исходя из новых бюджетных правил, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях.