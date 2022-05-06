Попытки не допускать дипломатов РФ к акциям в честь Дня Победы осудили

Представитель МИД Зайцев осудил недопуск дипломатов РФ к акциям в честь Дня Победы

Попытки не допустить дипломатов российских дипломатов к акциям в честь Дня Победы в ряде стран неприемлемы. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает ТАСС.

В частности, Зайцев осудил недопуск российских представителей к участию в «траурных мероприятиях на территории бывших нацистских концлагерей в Германии и в других странах Европы».

«Призываем власти зарубежных государств разумно и конструктивно подойти к предстоящим мероприятиям с тем, чтобы позволить всем желающим отдать дань памяти победителям нацизма», — добавил представитель МИД.

По его словам, Москва отмечает стремление правительств ряда стран помешать тем, кто желает почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Так, в Прибалтике и Молдавии дело дошло до введения законодательных запретов на проведение любых массовых мероприятий по случаю 9 мая (...) В США, Ирландии, Перу и других странах нашим соотечественникам попросту отказали в согласовании заявок на проведение "Бессмертного полка"», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции, которое пройдет 8 мая. При этом посол РФ в Париже Алексей Мешков возмутился тем, что на мероприятиях будут присутствовать «послы стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии».