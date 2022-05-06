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Молодые люди начали одеваться как их отцы и запустили новый тренд

Daily Mail: «отцовский стиль» из 1990-х годов стал трендом в сети

Кадр: 'stringbeanboy13 / TikTok

Молодые люди начали носить одежду, которую обычно выбирают люди старшего возраста, и запустили новый тренд в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о стиле под названием Blokecore, который включает в себя спортивную одежду, в частности футбольные майки в сочетании с джинсами, а также шорты и брюки. При этом отмечается, что обладатели упомянутых изделий, как правило, не имеют отношения к спорту — чаще всего это мужчины, которые предпочитают смотреть матчи по телевизору с пивом в руках.

Известно, что представители поколения зумеров стали массово публиковать в TikTok видео, в которых они демонстрируют образы, составленные из перечисленных предметов гардероба. По словам авторов постов, при подборе нарядов они копируют стиль своих отцов, молодость которых пришлась на 1990-е годы.

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Так, например, блогер stringbeanboy13 снялся в винтажной футболке команды Manchester City с бокалом пива в руках. Юзер Алекс Джоунс, в свою очередь, продемонстрировал зрителям собственную вариацию тренда, позируя в голубой спортивной форме, джинсах и кедах Adidas.

«Облегающие джинсы, определенно, вышли из моды — им на замену пришли оверсайз-фасоны, которые были особенно актуальны в 1990-х годах. Просто посмотрите на фотографии мужчин 30-летней давности и повторите их наряды — выбирайте винтажные футболки и широкие штаны. Лучше, если вы найдете их в секонд-хенде», — высказался эксперт моды Ник Эде.

В феврале стилисты назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них эксперты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя. Кроме того, на прилавки бутиков вернулись кожаные брюки и юбки со змеиным принтом, которые в молодости носила американская певица Кристина Агилера.

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Майя Пономаренко
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