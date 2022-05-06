Россиянин укусил и пнул гаишников и получил условный срок

В Новгороде суд дал 3 года условно мужчине, укусившему и пнувшему сотрудников ГИБДД

Новгородский районный суд вынес приговор местному жителю Сергею Демину за нападение на инспекторов ГИБДД, которые остановили его за рулем автомобиля, когда он был в пьяном состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Суд установил, что 3 сентября 2021 года Демин в состоянии алкогольного опьянения был остановлен гаишниками в селе Бронница. Однако мужчина отказался от медицинского освидетельствования и, желая избежать административной ответственности, укусил одного инспектора ГИБДД, а второго пнул в голову. После чего Демин пытался натравить на полицейских свою собаку. На суде он частично признал вину.