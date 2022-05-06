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В Мексике увидели готовность России к дипломатии после принятия заявления СБ ООН

Постпред Мексики заявил, что РФ показала готовность к дипломатии, поддержав заявление СБ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Постоянный представитель Мексики при ООН Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес увидел готовность России к дипломатии после того, как Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала спецоперации России принял заявление председателя по Украине. Его слова передает ТАСС.

По словам Рамиреса, принятие заявления «показывает, по крайней мере, готовность двигаться в правильном направлении». «Это только первый шаг», — уточнил он, подчеркнув, что страны СБ ООН едины в вопросе поддержки дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

6 мая СБ ООН впервые с начала спецоперации России принял заявление председателя по Украине. В мае председателем Совбеза ООН являются США. Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине и поддержал усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного решения конфликта на Украине.

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Марина Совина
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