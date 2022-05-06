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СБ ООН впервые с начала операции России принял заявление председателя по Украине

Совбез ООН впервые с начала спецоперации России принял заявление председателя по Украине

Фото: Yana Paskova / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала спецоперации России принял заявление председателя по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае председателем Совбеза ООН являются США. Согласно заявлению председателя, Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине. В тексте также выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного решения конфликта на Украине.

Ранее заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский рассказал о том, что США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН по информации. Полянский обвинил американскую сторону в задержке выдачи российской делегации необходимых для въезда документов. По его словам, запросы на визу были поданы заблаговременно.

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Марина Совина
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