Москва обвинила США в срыве участия российской делегации в заседании ООН

Полянский: США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН по информации

США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН по информации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

Полянский обвинил американскую сторону в задержке выдачи российской делегации необходимых для въезда документов. По его словам, запросы на визу были поданы заблаговременно.

Глава нашей делегации директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при организации

Дипломат назвал недопустимой подобную практику и призвал Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

Отказ России от встречи СБ ООН

Полянский заявил, что Россия отказалась от встречи членов Совета безопасности (СБ) ООН с комитетом Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности.

Мы приняли это решение в свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается «потушить» пожар украинского кризиса, подливая в него бензин. Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, нет Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при организации

По его словам, политика Европейского союза во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году. Он добавил, что ЕС восемь лет игнорировал войну в Донбассе. Он отметил, что у Евросоюза больше нет собственной внешней политики или стратегии.

«Единственное, что он может сделать, — это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет» Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при организации

«ООН — объект антироссийских фейков»

Полянский назвал ООН объектом антироссийских фейковых публикаций. По его словам, российская сторона рассчитывает, что такие действия организации получат «адекватную оценку». Он подчеркнул, что в последние месяцы Россия столкнулась с комплексной информационной агрессией со стороны ряда государств.

Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при организации

Дипломат добавил, что попытки подобных спекуляций на площадках ООН оказывают парализующий эффект на их работоспособность. Он считает, дело уже зашло слишком далеко.

Право вето

Министр иностранных России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и другие западные государства пытаются обесценить право вето в СБ ООН.

«Сейчас пытаются американцы и другие западные страны это право вето обесценить путем передачи прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство Сергей Лавров Министр иностранных России

Глава ведомства считает, что эта тенденция опасная, так как Совет Безопасности с его «пятеркой» с правом вето — «это последний островок международного права».

По словам министра, если бы не право вето, ООН постигла бы та же судьба, что и Лигу Наций. Он добавил, что, когда великие державы не могут использовать свои прерогативы и договариваться между собой, «ничего хорошего из этого не происходит, а право вето заставляет договариваться».

Вероятность исключения России из СБ ООН

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. Эти предложения он назвал мерами, «нацеленными на восстановление мира на Украине».

Глава государства отметил, что организация не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила о невозможности исключения России из Совета безопасности организации.

Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Россия является членом Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали Линда Томас-Гринфилд Постоянный представитель США при ООН

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не увидели возможности исключить Россию из состава СБ ООН.

Полянский также назвал невозможным исключение России из Совета Безопасности и ООН в целом. Он считает, что реализовать такой сценарий не выйдет «кому бы то ни было», если только ООН «не прекратит своего существования как организация».