ООН назвали объектом антироссийских фейков

Зампостпреда РФ в ООН Полянский назвал организацию объектом антироссийских фейков

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал организацию объектом антироссийских фейковых публикаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва рассчитывает, что такие действия ООН получат «адекватную оценку». Он заявил, что в последние месяцы России пришлось столкнуться с комплексной информационной агрессией со стороны ряда стран.

«Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что попытки подобных спекуляций на площадках ООН оказывают парализующий эффект на их работоспособность. По его словам, дело уже зашло слишком далеко.

Ранее Полянский сообщил, что Россия отказалась от встречи членов Совета безопасности ООН с комитетом Евросоюза по политике и безопасности. По его словам, такое решение было принято из-за враждебной и русофобской политики Евросоюза, «который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин».