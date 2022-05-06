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Во взломанном аккаунте генконсульства России появился пост в поддержку Украины

Генконсульство России в Шотландии объяснило взломом пост в поддержку Украины в Instagram

Скриншот: @ruscg_edinburgh

Генеральное консульство России в Шотландии заявило, что пост в поддержку Украины в аккаунте ведомства в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) появился после взлома учетной записи. Об этом сообщает РБК.

Соответствующая запись была опубликована 6 мая. На фото изображены девушки, одна из которых держит плакат с надписью «I support Ukraine» («Я поддерживаю Украину»). Фото сопровождается словами, осуждающими российскую специальную военную операцию. В учреждении сообщили, что генконсул РФ в Эдинбурге Андрей Яковлев не делал подобных заявлений.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки и Москва не смогут вернуться к прежним отношениям после того, как последняя начала военную спецоперацию на Украине. Политик добавила, что ее страна поддержит отказ Евросоюза от российской нефти и даже будет призывать отказаться от газа.

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Елизавета Наумова
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