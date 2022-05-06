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Рекордное число британцев захотело уехать из страны из-за роста цен

Рекордное количество британцев планирует эмигрировать из-за роста цен в стране

Фото: Anthony DELANOIX / Unsplash

Рекордное количество жителей Великобритании планируют эмигрировать из страны из-за роста цен. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным газеты, в прошлом месяце количество британцев, оставивших в Google запрос «переехать за границу», выросло на 1000 процентов. При этом наибольшим спросом у граждан пользуются Америка, Канада и Австралия.

Специалист по эмиграции Рейсс Эдвардс в своем исследовании установил, что количество запросов на получение австралийской визы в апреле выросло на 670 процентов. Эта новость появилась после того, как Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит 10 процентов, а экономика остановится.

Ранее стало известно, что Консервативная партия Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона в ходе выборов в муниципальные, местные и региональные органы самоуправления потеряла контроль над тремя важными советами Лондона. Согласно частичным результатам подсчета голосов, консерваторы потерпели поражение в совете центрального района Вестминстер, где расположена большая часть правительственных учреждений, включая Минобороны, Минфин и МИД. Отмечается, что контроль над этим советом партия удерживала с 1964 года.

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Виктория Кондратьева
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